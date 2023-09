Sfoglia la nostra GALLERY per vedere tutto gli stipendi del Milan

Ilè stato protagonista assoluto sul mercato.conclusi daper rinforzare la rosa di Stefanoe far dimenticare la sofferta - ma ricca - cessione di Sandroal Newcastle. Il tutto nell'ottica di sostenibilità economica cardine del progetto di- Il sito specializzato Calcio e Finanza ha reso noti gli stipendi della rosa rossonera, con il monte ingaggi stabile rispetto alla scorsa stagione:, l'anno scorso era di poco superiore a questa cifra che tiene conto anche dei calciatori arrivati durante il mercato di gennaio e di coloro che sono invece stati ceduti a stagione in corso. Nel calcolo degl ingaggi lordi sono considerati anche gli sgravi fiscali previsti dalper i giocatori che ne possono beneficiare: quelli che hanno avuto la residenza fisacle fuori dall'Italia almeno nei due anni precedenti al loro arrivo in Serie A e che mantengono la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni dall'arrivo. Per i nuovi calciatori arrivati oltre il 2 luglio, gli sgravi sono applicati solamente per il 2024. Il più pagato èdopo il rinnovo firmato negli scorsi mesi, sul podio spazio per tre nuovi acquisti e sono nuovi arrivati anche i due meno remunerati in rosa. Tra gli ingaggi risparmiati invece si segnalano quelli di: Sergiño(3,8 milioni netti), Tiémoué(2,5), Aster(1,5 milioni), Brahim(500mila euro), Zlatan(1,5 milioni), Ciprian(1,2 milioni). Ceduti invece Sandro(1,2 milioni), Ante(3,5 milioni), Charles(2,2 milioni), Junior(1 milione), Alexis(1 milione), Matteo(800mila euro) e Marko(250mila euro).