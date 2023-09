Nella serata in cui Lewis Ferguson del Bologna scende in campo contro il Cagliari, un altro Ferguson fa faville in Premier League. Si tratta di, centravanti irlandeseche milita nele che nella sfida contro il- prossimoin Champions League -Tre come sono ancheche emergono da questa sfida: l'ennesima sconfitta del Newcastle, la prestazione non eccellente di Tonali e le difficoltà del portiere Pope.Il giovane attaccante che ha contribuito in maniera decisiva ad affossare il Newcastle è uno dei. Fresco di, durante la finestra estiva di mercato Ferguson è stato avvicinato da club del calibro di. Ma De Zerbi ha voluto tenerlo e continuare a credere in lui, facendolo crescere sotto i propri dettami tattici. Nella scorsa stagione giàper lui a soli 17 anni, conditi dain un totale di. Ed anche quest'anno sembra promettere bene:da subentrato e diverse buone prestazioni che lo stanno spingendo in cima alle gerarchie di Roberto De Zerbi. E' infatti sceso in campo dadi Premier, dando ragione al tecnico italiano che oggi. Sarà l'arma in più dei Seagulls anche nel girone di, contro Ajax, Marsiglia e AEK Atene.Chi ha osservato con particolare interesse la partita tra Brighton e Newcastle è sicuramente il. E non tanto per il centravanti irlandese - sebbene la sua crescita sia evidente agli occhi di tutti - ma, avversario dei rossoneri nel primo match di Champions League, in quello che è definitoe che include anche. Il crollo di questa sera del Newcastle fa ben sperare Pioli e il suo staff, che però conoscono bene le insidie che la formazione inglese può portare. Si tratta delladella squadra diSpicca la. Lui che sicuramente sarà tra i protagonisti della sfida di Champions visto che proprio a San Siro si è affermato con la maglia del Milan, guadagnandosi la, che ha poi permesso al Milan di mettere in atto l'ottima strategia che ha caratterizzato il mercato di quest'estate. Questa sera, per poi lasciare il posto a Sean Longstaff, mandato in campo da Eddie Howe al suo posto. Un secondo segnale per il Milan, che guarda e prende appunti, quandoTra i protagonisti in negativo c'è sicuramente, portiere del Newcastle che ha segnato con alcuni errori la sconfitta di oggi. E'quando prima sbaglia un rilancioe poi si fa sfuggire di mano il pallone consegnandolo a Ferguson. Questo a dimostrazione di una. Si tratta infatti deldel campionato della squadra di Howe. La porta traballa: eccolo il terzo segnale per il Milan di Pioli.