Non arrivano buone notizie dal ritiro delle Espoirs, le speranze, cioè la Nazionale francese Under 21, con la quale gioca il difensore del Milan Pierre. Il giovane ex Lione, infatti,per fare ritorno a Milano ed essere valutato dallo staff medico rossonero. Il, che lo ha tenuto fuori anche dalla sfida persa per 4-0 contro l'Inghilterra, èAll'indomani della sconfitta in Inghilterra, domenica 26 marzo, le Espoirs hanno registrato il ritiro del difensore del Milan. Viene sostituito da Ismaël(RC Strasburgo) per il resto della campagna. I giocatori del Ct Sylvain Ripoll saranno impegnati con la Spagna in amichevole martedì 28 marzo allo stadio Rabine di Vannes (ore 18)".