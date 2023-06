Le idee non mancano di certo in casa Milan con Geoffrey Moncada e la sua squadra al lavoro per rinforzare la squadra. L’idea è portare Marcus Thuram alla corte di Stefano Pioli: contatti costanti con i rappresentati del classe 1995 libero da vincoli contrattuali dopo gli ultimi quattro anni al Borussia Moenchenglabdach. Su di lui c’è il forte il Psg, l’Inter è defilata. Il nuovo ds rossonero sta spingendo per recuperare il terreno perso e punta forte sul progetto: il vice-campione del mondo nel Psg sarebbe un’alternativa di livello, il Milan gli offre un ruolo di primo piano.



OKAFOR IN LISTA- Quella di Marcus Thuram non è l’unica pista che sta battendo il Milan. Diversi sono i nomi sul taccuino di Moncada e tra questi c’è sicuramente Okafor. Nelle ultime ore il club rossonero ha riallacciato i contatti con l’entourage dell’attaccante svizzero. Noah vuole fortemente l’Italia, il suo desiderio è quello di giocare in serie A. Costa 20/25 milioni e lascerà sicuramente il Salisburgo questa estate.