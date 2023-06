La situazione in casa Milan dopo il finale di stagione non è delle più tranquille. La scelta del club di mettere alla porta Paolo Maldini e Frederic Massara ha gettato diverse incognite sul futuro non solo della dirigenza, ma anche di diversi giocatori piuttosto legati all’ex capitano rossonero. Tra questi c’è Theo Hernandez, che sui social ha espresso tutta la sua tristezza per l’addio di Maldini. Parole, quelle dell’esterno francese, che mettono in dubbio la sua permanenza a Milano: come riporta Agipronews, i betting analyst offrono infatti a 3 il suo addio nella sessione estiva di calciomercato. Ma Theo non è l’unico che potrebbe fare le valigie: nonostante il rinnovo di contratto, infatti, Rafael Leao rimane nel mirino di diversi club tra cui il Paris Saint Germain, che vede l’arrivo del portoghese in estate a quota 4. Sul fronte entrate torna di moda il nome di Nicolò Zaniolo, offerto in rossonero a 3, mentre l’approdo dell’ex Juventus Alvaro Morata paga 4 volte la posta