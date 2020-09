Brutte notizie per il Milan e per Ante Rebic: l'attaccante croato è stato costretto a uscire al 56' della sfida con il Crotone per un grave infortunio al braccio. L'ex Eintracht Francoforte è stato sgambettato involontariamente da Golemic e, cadendo, si è fatto male al braccio: si teme la frattura del gomito. Si è diretto subito negli spogliatoi, senza aspettare l'intervento dello staff medico, al suo posto Colombo. Rebic nel primo tempo aveva conquistato il rigore poi trasformato da Kessie.