IL TABELLINO

nei massimi campionati europei,e non tre. Giusto così, perché, eche fallisce il 2-0 prima del definitivo 1-1., prima tutto perché l’Inter oggi potrebbe scavalcare i rossoneri in testa alla classifica e poi perché i rossoneri fanno, mostrando gravi incertezze in tutti i reparti che. Rovesciando il discorso,, perchéper dare il colpo di grazia al Milan, specialmente nel primo tempo.Il primo tempo, infatti, sembra la riedizione di Milan-Liverpool, perchécome la riserve degli inglesi. L’unica differenza è che stavolta la squadra di Pioli non va nemmeno in vantaggio e la colpa è di sua maestàsopra la traversa il pallone del possibile 1-0. Il problema non è soltanto la sua assenza nel tabellino dei marcatori, ma la confusione dei suoi compagni che in tutto il primo tempo non calciano nemmeno una volta nello specchio della porta avversaria, difesa da Silvestri.L’Udinese, invece, affidata per la prima volta a Cioffi, l’ex vice di Gotti, attacca con la spinta dell’ex rossonero Deulofeu e mette in costante difficoltà Bakayoko, preferito chissà perché a Tonali, come compagno di reparto di Bennacer che invece rimpiazza Kessie, escluso per i suoi recenti errori. E non a caso proprio un difettoso controllo di Bakayoko apre un’autostrada a Beto che sfrutta la libertà concessagli da Romagnoli e Tomori e calcia verso Maignan che respinge di piede.il pallone del meritato vantaggio.Non siamo ancora a metà del primo tempo, per cui il Milan avrebbe tutto il tempo per pareggiare. Avrebbe, appunto, perché proprio quando ci si attende la reazione dei rossoneri si scoprono tutti i loro limiti. Incerto in difesa, dove si sente e si sentirà sempre la mancanza di Kjaer, senza la spinta di Theo Hernandez a sinistra davanti al quale fa scena muta Krunic, con l’unica luce accesa da Florenzi a destra alle spalle del generoso Saelemaekers,perché nemmeno Diaz riesce a inventare qualcosa. E così l’Udinese potrebbe persino raddoppiare con Molina e soprattutto con Beto, che costringe Maignan a una provvidenziale uscita sui suoi piedi. Quando si sbaglia tanto si rischia di essere puniti, ma Diaz nell’unica vera azione del Milan in tutto il primo tempo calcia fuori, prima che Hernandez segni inutilmente perché partito in chiaro fuorigioco.iniziale, perché effettua un autentico trapianto del centrocampo, inserendo i due titolari Tonali e Kessie al posto di Bakayoko e Bennacer, con l’opportuno rilancio di Messia a destra e il dirottamento di Saelemaekers a sinistra, dove non si era mai visto Krunic.chiudendo l’Udinese nella propria metà campo, come non aveva mai fatto prima. Ibrahimovic ha di nuovo una palla gol per segnare, ma anche stavolta spara alto. La necessità di scoprirsi rischia di concedere spazi ai padroni di casa, che cercano di sfruttare il contropiede con Makengo e Udogie sulla sinistra.Visto che il tempo passa ma il gol non arriva, Pioli toglie Saelemaekers e rilancia Castillejo a destra per sfruttare il talento di Messias come trequartista in aggiunta a Diaz, per offrire più palloni d Ibrahimovic.e per l’ultimo assalto Pioli si affida anche a Daniel Maldini, che rileva Diaz sul campo dove suo papà Paolo, ad appena 16 anni, esordì in serie A il 20 gennaio 1985., ma è l’ultimo lampo dell’Udinese che poi cerca invano di difendere il vantaggio facendo le barricate davanti a Silvestri. Sembra che Nuytinck e compagni ce l’abbiano fatta e invece al 2’ dei 4’ di recupero, che poi diventano 6’, IMarcatori: 17′ Beto (U), 45’+2′s.t. Ibrahimovic (M).Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan (dal 25′ s.t. Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (dal 17' s.t. Zeegelaar); Beto, Deulofeu (dal 25′ s.t. Success). All. Gabriele Cioffi.Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko (dal 46′ Kessie), Bennacer (dal 46′ Tonali); Saelemaekers (dal 69′ Castillejo), Diaz (dal 36' s.t. Maldini), Krunic (dal 46′ Messias); Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.Ammoniti: Perez (U), Deulofeu (U), Castillejo (M), Zeegelaar (U).Esplusioni: 45’+4′ Success (U) per condotta violenta.