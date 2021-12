Udinese-Milan 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 17′ Beto (U), 45’+2′s.t. Ibrahimovic (M).



Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan (dal 25′ s.t. Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (dal 17' s.t. Zeegelaar); Beto, Deulofeu (dal 25′ s.t. Success). All. Gabriele Cioffi.



Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko (dal 46′ Kessie), Bennacer (dal 46′ Tonali); Saelemaekers (dal 69′ Castillejo), Diaz (dal 36' s.t. Maldini), Krunic (dal 46′ Messias); Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.



Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.



Ammoniti: Perez (U), Deulofeu (U), Castillejo (M), Zeegelaar (U).



Esplusioni: 45’+4′ Success (U) per condotta violenta.