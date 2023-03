Il Milan continua a lavorare per il nuovo stadio nell'area dell'ippodromo La Maura, ma il cammino dei rossoneri si arricchisce di nuovi ostacoli: il progetto arriva all'Unione Europea. Come riferisce l'edizione milanese de Il Corriere della Sera, il consigliere comunale Enrico Fedrighini - Lista Sala - ha presentato una denuncia per la violazione della direttiva "Strategia dell'Ue per il suolo per il 2030", proprio per la realizzazione dell'impianto nel Parco Agricolo Sud.



TUTTO IN 90 GIORNI - Fedrighini, si legge, ha scritto al Commissario Europeo dell'Ambiente Virginijus Sinkevicius affinché attivi "tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare la realizzazione di una trasformazione irreversibile dell'area tutelata". Il consigliere denuncia il rischio, in caso di costruzione dello stadio "da 70mila posti", di una "deroga promossa da autorità pubbliche (Comune e Regione) rispetto a una norma finalizzata alla tutela del suolo e a garantire servizi ecosistemici". La risposta del Commissario Europeo è attesa in 90 giorni e, se positiva, potrebbe creare un nuovo ostacolo per il Milan.



CONSIGLIO STRAORDINARIO - Nel frattempo l’azzurro Alessandro De Chirico ha depositato una mozione per convocare una seduta straordinaria del Consiglio comunale a tema stadio entro 20 giorni.