leggenda del, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando il momento dei rossoneri e la stagione della squadra di Pioli: "Stanno combattendo e soffrendo. Finora non tutto è stato facile come lo scorso anno.In questa prima parte di stagione le cose sono state più difficili di quello che un po’ tutti si aspettavano, ma nel calcio non sai mai: in Champions hanno vinto l’andata degli ottavi contro il. Vediamo come finisce"."Il belga è giovane ed è un bel talento. Il calcio italiano non è semplice e bisogna capirne le difficoltà, adattarsi alla tattica. Aveva iniziato bene, ma poi si è un po’ perso. Sono convinto che, se gli daranno tempo e fiducia, farà bene"."In una trasmissione televisiva, ho detto che il Napoli è la favorita per vincere la Champions e non ho cambiato idea.. Le inglesi sono forti, idem il Bayern e il Real in Europa è capace di imprese pazzesche come quelle della scorsa stagione, ma il Napoli è totalmente diverso dagli altri"."Quel Napoli dipendeva da Maradona, mentre questa è la squadra totale, che fa divertire per il calcio corale che esprime. Può conquistare il tricolore e arrivare lontano in Europa»."E’ sempre un peccato quando senti cose del genere e non vorresti mai trovarti in una situazione simile. Soprattutto a un grande club come la Juventus non dovrebbe accadere e invece è successo. Spero che ora abbiano imparato... Sono stati penalizzati ed è un peccato.La Juve è una grande società, ha vinto tanti trofei e non ha bisogno di tutto ciò. Sono fiducioso che lo abbiano capito".