Una scommessa intrigante, a basso costo. Il Milan ha individuato in Alen Halilovic il possibile vice-Suso tanto richiesto da Rino Gattuso. Il 22enne dell’Amburgo, che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Las Palmas, ieri ha superato brillantemente le visite mediche con il club rossonero ma dovrà attendere qualche giorno prima di festeggiare l'inizio di questa nuova avventura nel campionato italiano.



LE ULTIME SULL'AFFARE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, lunedì sarà il giorno utile per sbloccare l'affare Halilovic. Il suo agente Fali Ramadani sta lavorando ai fianchi dell'Ambrugo per cercare la risoluzione del contratto in scadenza nel 2020, trovando una formula che consenta al Milan non spendere nulla per il cartellino. E' questa la condizione chiara posta da Massimiliano Mirabelli all'entourage di questo talento in cerca di rilancio dopo alcune stagioni in chiaroscuro. Una volta incassato il via libera del club tedesco, Halilovic diventerà un giocatore del Diavolo fino al 2021.