16.15 - Jens Petter Hauge è appena atterrato a Malpensa con un volo proveniente da Amsterdam.







Sei mesi di relazioni molto positive redatte dall'area scouting, l'esibizione perfetta in quel di San Siro e l'affare lampo con il Bodo Glimt. Quella di Jens Petter Hauge è una favola a tinte rossonere. Per accaparrarsi le prestazioni di questo promettente esterno offensivo norvegese, il Milan ha dovuto battere la forte concorrenza di Lipsia e Manchester United.





ECCO HAUGE - Per il classe 1999 il Milan verserà nelle casse del Bodo Glimt una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro. Hauge (come testimoniato dal video del nostro inviato a Malpensa) è appena arrivato a Milano. Nel pomeriggio farà conoscenza della nuova città mentre le visite mediche sono previste per domattina alla Clinica La Madonnina.