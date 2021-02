Jens Petter, che ilha acquistato dopo una notte, magica, di Europa League, dove brillò con il suo Bodo/Glimt, viene escluso... dall'Europa League. Con i nuovi acquisti Marioe Fikayopronti a entrare nella lista rossonera per la competizione europea, da presentare entro mezzanotte, qualcuno, per forza di cose, deve uscire. In ballottaggio c'erano il norvegese,(altro nuovo acquisto) e. Ma la scelta è stata presaIn gol contro il, due volte, in gol contro lo, decisivo per il primo posto, il norvegese, classe '99, sarà a disposizione solamente per il campionato.Rimasto, nonostante le richieste sul mercato , ora dovrà fare a spallate per mettersi in mostra nella nostra Serie A, dove ha collezionato 12 presenze, siglando una bellissima rete a Napoli.Portiere: Tatarusanu, A. DonnarummaDifensori: Calabria, Dalot, Hernadez, Kalulu, Kjaer, Tomori, RomagnoliCentrocampisti: Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali, CalhanogluAttaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, RebicG. Donnarumma, Gabbia, Maldini