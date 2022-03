L'è tornato definitivamente ai propri livelli, dopo un inizio di stagione convincente seguito pda un burrascoso periodo di crisi, tanto da far pensare a una pGià, perché il club rossonero guarda con interesse alle vicende degli altrettanto rossoneri di Germania:vede infatti il proprio destino legato a doppio filo ai due club, conIl talento norvegese sarà rche sembra ormai concreto, visto gliin campionato sull'Hertha Berlino terzultimo.- Una tendenza confermata anche ieri, quando l'Eintracht è andato a vincere allo stadio Benito Villamarin di Siviglia,: Hauge è entrato al 73' e finora in stagione ha totalizzatoperché avrebbero voluto che si realizzasse all'ombra della Madonnina, colpiti da alcune giocate del 23enne, come ad esempio il gol realizzato a Napoli:o hanno però convinto a cambiare aria.Hauge potrà però comunque essere apprezzato dai milanisti, non per quanto fatto sul campo ma perché dovrebbe portare in dotein tempi comunque difficili per l'economia del pallone:l'accordo con il club di Francoforte è stato trovato per un, che possono arrivare agenerando una cifra importante,per il bilancio del Milan. Da investire nel mercato estivo.@AleDigio89