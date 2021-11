Thierry Henry, leggenda del calcio francese, parla di Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al Bordeaux: “Hai cambiato atteggiamento, sei stato coraggioso sia contro il Reims che con il PSG. E hai incoraggiato gli altri, ho visto un nuovo Yacine” le parole dell’ex Juve al prossimo rossonero dopo il ko per 3-2 contro il Psg. Adli che ha risposto così: “Capisco perfettamente. L'anno scorso abbiamo avuto una stagione difficile e abbiamo imparato la lezione. Ora stiamo ricostruendo e abbiamo bisogno di tempo e sappiamo però che dobbiamo sbrigarci. Non è un discorso personale ma collettivo, ci sentiamo più uniti, più responsabilizzati”.