I patti tra Juventus, Milan e Gonzalo Higuain sono sempre stati chiari e condivisi. L'argentino sa che la sua storia in bianconero ha su scritto la parola fine e per continuare in rossonero serve una condizione: la conquista del quarto posto. Ecco perchè il Pipita sente molto il momento e ha vissuto il gol come una liberazione. Adesso c'è una missione da portare a termine: riconquistare la Champions League con il Milan.