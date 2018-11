"Condotta gravemente irriguardosa", è stata questa la motivazione dell'espulsione di Gonzalo Higuain contro la Juventus, nella grande sfida persa dal suo Milan domenica sera. Secondo quanto riportato da Il Giornale, esiste un retropensiero nella testa del Pipita e dei rossoneri. Higuain si sente meno comprenso dagli arbitri ora che non veste più la maglia bianconera. In 105 presenze alla Vecchia Signora ha ricevuto 8 ammonizioni, senza alcuna espulsione, mentre in appena 10 presenze con il Diavolo sono già 4 i cartellini gialli, cui si aggiunge l'espulsione del big match di San Siro. Higuain si sente meno tutelato, ma, probabilmente, anche meno tranquillo. E ciò potrebbe spiegare la pioggia di cartellini in questo avvio di stagione.