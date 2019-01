GIOCA A

, il gioco più appassionante e divertente del web.

Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.

Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su

. Questi ultimi due club, col via libera dei rossoneri, hanno già trovato un accordo di massima sulla base di uncon l'obbligo, al raggiungimento di un determinato numero di presenze, di rinnovarlo per la prossima stagione. In Inghilterra scrivono di un ingaggio da 150mila sterline a settimana, quasi 9 milioni di euro netti all'anno. Intanto il suo fratello-agente Nicola è volato a Madrid, in attesa di comunicazioni.- Venerdì è un giorno chiave, probabilmente decisivo per l'esito dell'affare.col club di Abramovich. La scadenza per essere a disposizione di Sarri già per il derby di sabato sul campo dell'Arsenal è fissata a mezzogiorno. Nel frattempo proseguono in parallelo le altre trattative perdal Genoa al Milan e perdal Chelsea all'Atletico Madrid.