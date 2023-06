Dopo gli importanti e "rumorosi" cambiamenti nella dirigenza, il Milan si prepara a buttarsi sul mercato per prepararsi alla prossima stagione. E' l'attacco il reparto dove si attende il colpo più importante dei rossoneri, con due nomi particolarmente caldi secondo i bookmaker: i betting analyst, infatti, vedono a 4,75 l'arrivo di Alvaro Morata nella sessione estiva di calciomercato. Un altro giocatore accostato già più volte al Milan è Allan Saint-Maximin, il cui approdo in rossonero paga 5 volte la posta. Attenzione però al centrocampo, dov'è sempre viva l'opzione Nicolò Zaniolo: per l'ex Roma, un trasferimento a Milanello nei prossimi mesi si gioca a 3,50.