Il Milan ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Napoli. Al Maradona si partirà dall'1-0 dell'andata firmato da Bennacer, con gli azzurri che dovranno fare a meno di Kim e Anguissa squalificati ma che recuperano Osimhen.Olivier Giroud, il bomber rossonero, aveva fatto preoccupare nelle ultime ore a causa di una contusione rimediata all'andata, ma stamani si è allenato coi compagni e Pioli lo ha inserito in lista.: Maignan, Mirante: Kjaer, Tomori, Thiaw, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Gabbia: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere: Leao, Giroud, Origi, Rebic.Tutti presenti gli effettivi in lista Champions, assenti quindi Ibrahimovic, Dest, Bakayoko, Vranckx, Adli.