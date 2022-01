Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani, ora 12.30, contro il Venezia. Nessuna novità per i rossoneri: restano indisponibili, perché positivi al covid, Tomori, Calabria, Romagnoli, Castillejo e Tatarusanu. Di nuovo spazio allora per Stanga e Nava dalla Primavera.



Ecco la lista completa



PORTIERI

Maignan, Mirante, Nava.



DIFENSORI

Conti, Florenzi, Hernández, Gabbia, Kalulu, Stanga.



CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Díaz, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.