Il Milan non sta garantendo a Maldini e Massara un ampio budget per operare sul mercato e, sebbene il rinnovo arriverà, ci sono tante idee che potrebbero alla fine non concretizzarsi. In particolare, riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono dubbi da parte della proprietà sulla necessità di spendere oltre 30 milioni per un difensore e quindi potrebbe saltare il colpo Botman.