Poco più di un anno fa, Milano aveva vinto tutto. Lo scudetto con il Milan, la Coppa Italia e la Supercoppa con l’Inter.. Oggi, a meno di tre mesi dalla fine della stagione, tutto è cambiato a tal punto da metterli in discussione entrambi.Tuttavia, al momento,: l’obiettivo minimo della stagione (la qualificazione in Champions) non è per niente sicuro e il gioco della squadra è regredito fino a risultare stucchevole.Avevamo avuto tutti troppo fretta a giudicare guarito il Milan dopo il pessimo mese di febbraio. In realtà il 3-4-2-1 era un palliativo che ha mimetizzato qualche problema senza risolverlo.. Pioli, questo è quel che preocupa di più, ha provato a stimolare il gruppo, ma le risposte non sono arrivate. E adesso è probabile che l’allenatore faccia precipitoso ritorno alla difesa a quattro.Ma. E Pioli, assai probabilmente, resterà senza squadra.