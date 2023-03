Era il, quasi un mese fa, e la dirigenza del Milan, con in testa il numero uno Gerry, percorreva Milano per incontrare ora il sindaco Sala e ora il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Rendez-vous al momento interlocutori, cui, come ha confermato lo stesso primo cittadino meneghino,. Vediamo nel dettaglio.Il contatto con il presidente del Milan, a sentire Sala, dovrebbe essere già avvenuto: "Sono in partenza, vado a Vicenza a supportare il candidato sindaco della nostra parte politica, lo chiamerò in macchina perché mi pare di capire che Cardinale sarà a Milano in questi giorni”. Sì, ma quando? Di preciso non è dato sapere, maSala ha fatto quindi chiarezza anche sul tema relativo alla proroga chiesta da Cardinale per presentare i documenti che certificano la proprietà della squadra: “Un fatto tecnico, nessun mistero”, l’ha derubricata. a margine del Forum dell'abitare in corso al Base.e sarebbe ostacolato dall’ attivismo di alcuni gruppi ambientalisti già sul piede di guerra . Tecnicamente, fermo restando che, il progetto dellaadiacente firmato Populous non è morto, anche se procede in maniera molto lenta.In alternativa, a parte La Maura le aree individuate per il Corriere della Sera sarebbero tre:Probabilmente, dopo il prossimo incontro in agenda tra Cardinale e Sala ne sapremo qualcosa di più.