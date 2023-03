Una catena umana per dire no. Nella giornata di ierisul terreno di 15 ettari, oggi distesa verde, a meno di un chilometro proprio dal Meazza. ". Una mobilitazione convocata dal capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi, e dal consigliere dall’anima verde Enrico Fedrighini, della lista Sala. C’erano tanti abitanti di San Siro, ma non solo. Un cordone umano, formato da famiglie con bambini e anziani, ragazzi di ogni età. Accanto ai cittadini anche le istituzioni, contrarie alla «»:"Sala impedisca la colata di cemento su un’area verde dentro il parco sud e dica no da subito al Milan". "Un numero strepitoso di partecipanti", ha commentato Monguzzi. "Vogliamo tutelare questo polmone verde, uno dei pochi rimasti a Milano, non ci interessa vedere il progetto del Milan, perché può essere il più bello del mondo ma non si costruisce sul verde" - riporta Leggo - "taglia corto Fedrighini.Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto sapere che è in attesa di conoscere il progetto del Milan. Dopo l'incontro dello scorso 1 marzo, nel quale i club rossonero aveva manifestato l'interesse a costruire la sua nuova casa nell'area La Maura,