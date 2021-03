Futuro in rossonero per Gianluigi Donnarumma, in bilico quello di Hakan Calhanoglu. I bookmaker fanno il punto sui nodi più delicati in casa Milan, alle prese con i rinnovi contrattuali di due giocatori chiave. Ottimiste le previsioni degli analisti sul portiere della Nazionale: molto dipenderà dalla volontà della società di accontentare le richieste di Raiola, ma il giocatore vuole rimanere in rossonero e la conferma, riporta agipronews, vale 1,25 contro il 3,50 dell’addio a fine stagione. Più pessimista, invece, il responso su Calhanoglu, tentato da Premier League e Liga e su cui ora è in pressing anche il Galatasaray. Il trequartista turco per ora non è convinto dalla proposta di Maldini e Massara, e in quota il dubbio si fa sentire: in questo caso la partenza nella sessione estiva è avanti a 1,72, con il rinnovo poco più in alto, a 2 volte la posta.