Domani sera il Milan di Pioli incontrerà il Tottenham di Antonio Conte. In ballo, oltre la gloria, i quarti di finale della competizione che mancano da 11 anni: il passaggio del turno vorrebbe dire incassare circa 20 milioni in più rispetto a quelli già guadagnati dai rossoneri, ovvero 10,6 milioni per l'eliminazione degli Spurs e un'altra decina per gli incassi da botteghino.