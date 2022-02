Sven Botman e il Milan, un affare mai morto e che potrebbe vedere una nuova fiammata già nel corso di questa sera e nella giornata di domani. Gli agenti del centrale del Lille sono infatti presenti a San Siro per assistere alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio.



Come vi abbiamo raccontato nel corso dell'ultimo mese Sven Botman era per gennaio e resta per le prossima sessione estiva il principale obiettivo del club rossonero per rinforzare la difesa. Nella giornata di domani, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è previsto un incontro fra l'entourage del giocatore e la dirigenza del Milan per provare a trovare un'intesa per il suo approdo in rossonero.