Nel corso del suo lungo intervento al Processo di 7 Gold, Massimiliano Mirabelli, ex difettore sportivo del Milan, si è soffermato anche su due attaccanti: André Silva e Aubameyang. Ecco le sue parole: "André Silva è un giocatore di indubbio valore, anche per i prossimi anni. Avevamo fatto la nostra scelta, sapendo che avrebbe bisogno di tempo e fiducia per l'ambientamento. Un solo anno è stato poco, un po' per tutti, ma sarà un attaccante importante per tanti anni. Rimpianti? Forse Aubameyang, sapete tutti cosa penso di lui".