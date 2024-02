Milan, Ibra chiaro su Pioli: 'E' il nostro allenatore e siamo contenti di lui'. L'indizio di Conte a Milano

Si rincorrono le ipotesi di scenari futuri e le indiscrezioni legate al destino della panchina del Milan. Stando a quanto filtra dall'ambiente rossonero, l'impressione è che un addio di Stefano Pioli a fine stagione non sia da escludere, con diversi nomi già accostati al club meneghino. Tra questi, spicca il nome di Antonio Conte. Non uno qualunque, anzi, un nome che stuzzica e non poco la tifoseria rossonera. Tuttavia, nella giornata di oggi è arrivata una chiara presa di posizione da parte del club, nella figura di Zlatan Ibrahimovic.



LE PAROLE DI IBRA - Dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa, che si è detto "annoiato" dalle voci su Conte, anche Ibra ha espresso la sua posizione. "Pioli è il nostro allenatore e siamo contenti di lui" le parole dello svedese, riportate dalla Gazzetta dello Sport. Parole che sottolineano la volontà, almeno per ora, di andare avanti con Stefano Pioli. A Ibra le voci non piacciono e lo ha fatto capire chiaramente.



RIFLESSIONI A GIUGNO - Se la posizione del Milan per il momento rimane quella di concludere la stagione con Stefano Pioli al timone, la stagione nel complesso poco positiva (viste le eliminazioni da Champions e Coppa Italia oltre alla distanza dalla vetta della classifica) lascia spazio a riflessioni. Riflessioni che passano anche attraverso il nome di Thiago Motta, protagonista di un grandissimo inizio di stagione alla guida del Bologna. Ma il nome del momento è senza dubbio quello di Antonio Conte, profilo che non dispiacerebbe a chi chiede a gran voce un profilo forte e di esperienza.



CONTE A MILANO - A rafforzare la pista Conte, oltre alla volontà del tecnico ex Tottenham di tornare ad allenare dopo un periodo di stop, alcuni scatti che lo ritraggono proprio a Milano. Nella serata di martedì scorso, 30 gennaio, Conte era infatti stato stato avvistato nel ristorante Ville Lumière di Piazzale Aquileia, nella zona ovest di Milano. Una presenza che, in un periodo in cui si parla di lui come possibile prossimo allenatore del Milan, non fa che aumentare i sospetti e le supposizioni. Anche perché l'allenatore leccese era a cena proprio con i componenti del suo staff. Inevitabile pensare che, in un modo o nell'altro, di lavoro si sia parlato.