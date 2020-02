Ibrahimovic detta le condizioni per restare al Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, prima di firmare il rinnovo del contratto per la prossima stagione, l'attaccante svedese vuole essere rassicurato dalla dirigenza sulla campagna acquisti estiva. La società si prepara a ricevere la richiesta e soprattutto a soddisfarla: non solo per far felice Zlatan, ma perché costruire un Milan più forte è l’obiettivo comune.



Trattenersi a Milano comporta anche novità personali: oggi Zlatan vive da solo in hotel, più comodo per un periodo di tempo limitato. Dalla prossima estate dovrebbero raggiungerlo moglie e figli, che oggi vivono a Stoccolma. Quando la signora Helena e i figli Maximilian e Vincent si trasferiranno la famiglia riprenderà possesso di una delle case che l’attaccante ha in città.