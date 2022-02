Ultime in casa Milan in vista del derby. Nella mattinata di oggi sia Zlatan Ibrahimovic che Ante Rebic hanno continuato a lavorare a parte, in palestra, e non saranno convocati. Le buone notizie arrivano invece da Fikayo Tomori, che ha svolto la seduta con il gruppo. Il difensore sarà convicato, ma con ogni probabilità non verrà schierato dal primo minuto.