In ritiro con la Svezia, Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare degli scorsi Mondiali in Qatar. Durante la rassegna iridata, il calciatore del Milan è stato spesso sugli spalti a godersi i match e ha parlato della sua esperienza. Queste le parole riportate da Svt.



”I Mondiali in Qatar sono stati incredibili. Organizzazione, esperienza, gare, tifosi, cibo e viaggi. Tutto è stato perfetto, da 10 in pagella".