Ancora ai box per l'ultimo infortunio muscolare al polpaccio accusato durante il riscaldamento della partita contro il Lecce dello scorso 23 aprile - anche ieri si è allenato separatamente rispetto ai compagni di squadra - eil gigante di Malmoe si appresta a salutare per la seconda volta i colori rossoneri al termine di questa stagione.dalle due parti, ad onor del vero, ma le precarie condizioni del campione svedese e le prime strategie di mercato messe in atto da Maldini e Massara vanno in quella direzione.- Eppure Ibra non appare intenzionato a concludere qui, a 41 anni, il suo percorso da calciatore, come riferisce nell'intervista concessa a "Stile", inserto della Gazzetta dello Sport: "E quando hai fatto una cosa per tutta la vita, quando sai cosa devi fare ma non riesci a farlo, allora continui, perché non ti dai pace, io non mi do pace. Non ho trovato l’equilibrio. Quando arriva tutto subito arriva niente. Questo pensiero mi gira nella testa.. Ho forzato così tanto e non mi è tornato niente sinora. Perché se ti torna un po’ dai ancora di più, sennò dai dai dai, alla fine sei vuoto".. Ma ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace in quello che so fare da numero 1, giocare a calcio. Però non siamo ancora là. Penso che ho ancora da dare.Ma devo trovare equilibrio come nella vita: se non hai serenità, stabilità, sei una bomba, le bombe esplodono". Ibrahimovic ha svelato pure un retroscena di mercato: "e mi dice sempre che Monza è bella, che c’è una bella natura,. Ma non siamo là:Ad una certa età non c’è più l’ego, non hai bisogno di dimostrare. Sono qua per aiutare il Milan, non come adesso. Voglio essere in campo, lì posso aiutare molto di più".