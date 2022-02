Prosegue il recupero di Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box e alle prese con un problema al tendine d'Achille. L'attaccante svedese continua sempre ad allenarsi per tornare a giocare con il Milan il prima possibile, come dimostrato dal video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale nel quale si vede Ibra allenarsi al chiaro di luna:wo "You sleep. I rk", ha scritto l'attaccante rossonero.