nel campionato italiano. Lo svedese lo ha dimostrato con i fatti, e per fattirossonero dal suo arrivo ad oggi (lo svedese è risultato decisivo anche questa sera con la doppietta contro la Sampdoria). Èné alcuna offerta è mai stata formulata.Maldini era tutt’altro che certo della sua permanenza e anche per questo nei primi contatti con Raiola nessuno ha potuto approfondire i discorsi. Ma, per risolvere la questione nel più breve tempo possibile. Partendo per l’appunto dal concetto espresso prima: sono il più forte della rosa, ho fatto la differenza e ho dato anima a un gruppo depresso.L’idea del Milan era quella di presentare un’offerta di circaIbra si sente ancora forte, fortissimo. Adesso sarà necessario capire che peso intende dargli il Milan.