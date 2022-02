Non arrivano buone notizie sul fronte Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Lo svedese non ha purtroppo ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille e, dopo Inter e Lazio, salterà sicuramente anche il match di domenica contro la Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello sport il numero 11 rossonero è a rischio anche per la trasferta di Salerno del 19 febbraio.