Zlatan Ibrahimovic, attraverso le sue stories su Instagram, ha pubblicato una diretta dell'allenamento dell'Hammarby, squadra svedese di cui l'attaccante del Milan è co-proprietario. Ibra è tornato in Svezia dopo l'infortunio muscolare al polpaccio e rientrerà in Italia settimana prossima per sottoporsi ai nuovi esami strumentali.