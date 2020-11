Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida che vedrà il Milan affrontare il Napoli. Tanta fiducia, qualche battuta e un indizio sul rinnovo.



FISICO - "Sto bene, tutto il gruppo sta bene. La sosta per le partite internazionali e qualche giorno di riposo ha fatto bene, poi siamo tornati a lavorare. C'è stata questa situazione con il mister e il suo staff, ma abbiamo preparato bene la gara".



ALLENATORE IBRA - "Io allenatore? (Ride ndrl). Manca tanto il mister, tutti i giorni parla con noi, ci dà feedback come se fosse li tutti i giorni. In realtà c'è, ma grazie alla tecnologia. Bonera ha fatto un gran lavoro in una situazione nuova per lui. Tutti lo conosciamo bene. Abbiamo preparato bene la partita. Poi l'ho visto tanto stressato, ma c'è Ibra, ci pensa Ibra".



GATTUSO - "Rino lo conosco bene, ho giocato con lui, contro di lui in campo e anche da allenatore. Lui è una grande persona che stimo da tanto. Ha carattere e personalità e fa tutto per vincere".



RINNOVO - "Dopo il rigore siamo stati più lontani dall'essere sempre dominante. Devo continuare a fare bene, poi quando Maldini vorrà parlare del rinnovo c'è tempo".