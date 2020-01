E se fosse davvero l'acquisto in più del mercato invernale? Zlatan Ibrahimovic torna in primo piano nelle scommesse dei betting analyst, colpiti non solo dal gol segnato contro il Cagliari, ma anche dalle giocate e dall'eccellente forma fisica portata in campo. Una combinazione potenzialmente irresistibile per il Milan, che punta proprio sullo svedese per riscattare una prima parte di stagione deludente. Sul tabellone i quotisti danno fiducia a Ibra e azzardano un traguardo più brillante che mai: quello cioè che lo svedese arrivi a segnare dalle 10 alle 14 reti, un bottino fissato a quota 2,50. Lo scenario più probabile rimane comunque quello "prudente", con un totale di 9 o meno gol (1,35), mentre un'impresa da 15 o più marcature pagherebbe 6,00, secondo Agipronews.