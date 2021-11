40 anni e non sentirli: Zlatan Ibrahimovic e il Milan vogliono proseguire insieme, condizioni fisiche permettendo. Dopo il mercato invernale l'attaccante svedese inizierà a trattare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno in vista della prossima stagione.



Il suo agente Mino Raiola assiste un altro calciatore rossonero in scadenza di contratto: il difensore Romagnoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nella stessa situazione c'è il centrocampista Kessié. Dopo Kjaer e Saelemakers, in attesa della firma dell'allenatore Pioli, il Milan è al lavoro per blindare un altro giocatore per reparto (Theo Hernandez, Bennacer e Leao) fino al 2026.