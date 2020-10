Niente buone notizie per il Milan: Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte sono risultati ancora positivi al Covid, dopo il tampone effettuato stamattina, secondo quanto riportato da Sky. Lo svedese, attualmente in isolamento domiciliare, è asintomatico e resta in attesa della fatidica doppia negatività per poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni a Milanello. Per Ibra si tratta del quattordicesimo giorno di positività, per l'ex Flamengo del sedicesimo.



SPERANZA PER IL DERBY - Il tampone effettuato questa mattina non esclude in alcuna maniera la possibilità che possa risultare negativo nei prossimi giorni: al secondo test consecutivo senza tracce di Covid-19 tornerà a disposizione di Stefano Pioli. Stesso discorso per il difensore brasiliano Duarte: c'è ancora speranza per il derby di sabato 17 contro l'Inter.



GLI ALTRI TUTTI NEGATIVI - Per il resto, tutti i giocatori (assenti ovviamenti coloro che sono stati convocati in nazionale) sono risultati negativi e quindi potranno allenarsi regolarmente nel pomeriggio a Milanello.