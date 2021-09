Il leone è tornato ed è pronto a ruggire. A quattro mesi dall'infortunio rimediato contro la Juventus Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo, lo farà domenica sera alle 18 contro la Lazio, il primo vero ostacolo della stagione del Milan. Con Giroud ai box per covid, l'Nelle sedute di questa settimana è apparso in palla, toccherà a Pioli decidere se schierarlo dal primo minuto o se fargli vedere il campo nel secondo tempo, per poi riproporlo dal primo minuto mercoledì prossimo ad Anfield contro il Liverpool.Nessuno in casa rossonera vuole correre rischi, Ibra può essere una risorsa solo se nelle migliori condizioni fisiche, per questoIn comune accordo con il giocatore che ha nella Lazio una delle sue vittime preferite: