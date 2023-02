Secondo il Corriere dello sport Ibrahimović non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Non è da escludere che lo svedese voglia giocate un altro anno ancora con il Milan ma tutto dipenderà delle condizioni fisiche. A fine stagione è previsto un confronto con Maldini per decidere il da farsi, per Zlatan potrebbe esserci anche un posto dietro la scrivania.