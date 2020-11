Match-winner contro l'Udinese con una rovesciata che permette al Milan di blindare il primato, Zlatan Ibrahimovic parla Dazn al termine dell'incontro: "Rovesciata? Sì è un bel gol, ma è più importante aver vinto. E' un gol da tre punti in una partita molto difficile, ma abbiamo dimostrato che vogliamo di più, si lavora e si soffre allo stesso tempo. Quando si soffre si vede che la squadra sta bene e segue. Ho detto a Brahim 'devi darla me'? (ride, ndr). E' l'emozione, vogliamo tutti il pallone e quando c'è la situazione pensiamo tutti di aver ragione. La squadra sta facendo bene, stiamo lavorando, la squadra crede in qualcosa. Poi siamo la squadra più giovane d'Europa, colpa mia che alzo un po' la media ma mi fanno sentire più giovane: i ragazzi sono bravissimi hanno una fame incredibile, non sono mai soddisfatti, vogliono sempre di più in allenamento e partita. Questo fa la differenza. La pressione e le responsabilità le prendo io e mi piace, loro non devono sentire nulla: devono solo lavorare e seguire. Poi i momenti difficili arrivano per tutti, è normale e fa parte della stagione, l'importante è lavorare e pensare positivo. Cosa può fermare questo Milan? Le cose stanno andando bene, come ho detto qualche settimana fa facciamo una partita alla volta, ogni partita è una finale per noi. Poi vediamo dove arriviamo. Ci sono obiettivi, collettivi e individuali, poi vediamo: abbiamo appena iniziato, spero che tutto fuori dal campo torni alla normalità, che i tifosi possano entrare e vedere questo Milan. Giochiamo per loro, spero possano tornare il più in fretta possibile e passare questa avventura con noi".