Il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato a Dazn a pochi minuti dal match con l'Udinese: "E' una prova di maturità e continuità per verificare quello che Milan ha mostrato negli ultimi 6 mesi. E' una partita piena di insidie contro un avversario con qualità, fisicità e tecnica".



Maldini ha aggiunto: "Sapevamo che i nostri ragazzi avessero qualità, con i giovani è sempre una questione di tempo: è più facile inserirsi in un contesto che ha già automatismi consolidati. Se penso allo scudetto? Ai nostri giocatori diciamo di essere ambiziosi e di non porci limiti a livello di sogni, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Il nostro principale traguardo è tornare in Champions League, poi dobbiamo essere pronti a cogliere eventuali occasioni per altri obiettivi".