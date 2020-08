Una notte bella, intensa e piena di significato quella vissuta ieri dal Milan.6 anni con 154 battaglie combattute con la maglia del Diavolo cucita sulla pelle meritavano un San Siro pieno per un addio pieno di applausi.. E' stata scritta una pagina di sport memorabile da un campione infinito.Zlatan è pronto a scrivere nuovi capitoli tanto da aver già pronta la penna per adatta all'occasione. Il primo passo sarà quello di apporre la firma sul rinnovo del contrattoper due motivi:Paolo Maldini ha iniziato a parlare con Mino Raiola che aspetta l'offerta finale:Ibrahimovic ha dimostrato, sul campo, di fare ancora la differenza. Dal suo arrivo il Milan è diventato una squadra vera e bella da vedere, Calhanoglu ha acquisito fiducia nei propri mezzi e sono cresciuti giocatori come Rebic e Castillejo.La proposta che verrà presentata nelle prossime ore sarà di 5 milioni di base fissa più ricchi bonus legati a obiettivi di squadra e numero di gol segnati. Vanno registrate diverse indiscrezioni che parlano di un annuncio ormai imminente.