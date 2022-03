Ha rinunciato al giorno libero dopo l’eliminazione della Svezia per lavorare sodo in palestra a Milanello. Ibrahimovic vuole regalarsi un finale di stagione da protagonista. Già a partire dal prossimo impegno contro il Bologna. Giroud sta meglio fisicamente e sta trovando la via della rete con continuità, ma Zlatan non si arrende e lancia la sfida.