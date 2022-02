accusato nella partita contro la Juventus dello scorso 23 gennaioche, pur avendo ripreso gradualmente a correre, non ha avuto dal suo fisico le risposte che attendeva. Se l'impiego - anche a gara in corso - contro i friulani appare pressoché impossibile, il campione svedese coltiva ancora la speranza di potersi rimettere a disposizione di Pioli nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter di martedì 1° marzo.- L'assenza del gigante di Malmoe - che ha già saltato complessivamente 10 turni di campionato in questa stagione ma che ha comunque realizzato 8 gol e 2 assist nelle 15 apparizioni stagionali - è stata gestita sin qui senza particolari preoccupazioni, considerando che i rossoneri non hanno mai perso senza lui in campo. Ma, in una partita presa clamorosamente sottogamba dal Milan e che poteva avere ripercussioni pesanti nella corsa scudetto. Lo svedese ha messo nel mirino la stracittadina di coppa per tornare ad essere a pieno titolo una risorsa per la squadra nella fase clou della stagione, ma- La carta d'identità e la recente propensione a fermarsi per piccoli problemi fisici dopo una serie di impegni ravvicinati consigliano lacon la maglia della sua nazionale.A quasi 41 anni Ibra ha ancora voglia di scrivere la storia, con la maglia del Milan (con cui nelle prossime settimane inizierà ad affrontare il discorso relativo ad un possibile ulteriore prolungamento di contratto) e con e per il suo Paese. Acciacchi permettendo.