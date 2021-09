Niente Svezia per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attaccante del Milan non risponderà alla chiamata della nazionale svedese, poiché ancora in fase di recupero dall'infiammazione al tendine d'Achille della caviglia.



IL MOTIVO, SI ATTENDE L'UFFICIALITA' - Manca solo l'ufficialità da parte della nazionale di Andersson sulla rinuncia da parte del classe 1981: anche se in fase di rientro, Ibra non è ancora totalmente a posto e quindi ha preferito delcinare la convocazione.